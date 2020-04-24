Антитела к коронавирусу выявлены у каждого пятого московского врача, работающего с COVID-положительными пациентами. Об этом заявил научный руководитель Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Владимир Алешкин.

Данные были получены на основе недельного тестирования врачей с помощью системы «Вектор» на сыворотку крови. Средний показатель составил 21% от всех участников анализа, передает ТАСС.

Алешкин пояснил, что сыворотка крови с высоким титром антител к коронавирусу позволит создать препарат иммуноглобулина, способный бороться с COVID-19.

«Это важно… мы не просто оцениваем наличие и отсутствие заболевания, мы можем в дальнейшем использовать для получения препаратов иммуноглобулина или плазмы», — отметил ученый.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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