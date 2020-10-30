Аналитики центра НАФИ провели опрос и определили долю российских мужчин, готовых уйти в декретных отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Как следует из материалов опроса, большинство российских мужчин считают, что супруги должны делить домашние дела поровну и вместе заниматься детьми. При этом подавляющая их часть (87 процентов) придерживается мнения, что брать декретный отпуск должна женщина. Еще 12 процентов респондентов выразили готовность чередовать эти обязанности с женами. И лишь один процент опрошенных мужчин заявили о готовности уйти в декрет и полностью посвятить себя уходу за ребенком.

Также опрошенные аналитиками мужчины высказались о подходящем для вступления в брак возрасте. Они считают, что оптимальный возраст для женитьбы — 25 лет, а первого ребенка следует рожать в 27. Что касается подходов в воспитании детей, то почти половина опрошенных (49 процентов) выступили за разные подходы. Еще 44 процента высказались против агрессии и внушения страха по отношению к детям.

Как пояснила замдиректора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, сейчас в обществе наблюдается изменение мужских установок, особенно среди молодежи.

«Мужчины готовы быть более активными участниками процесса воспитания ребенка и выполнения ежедневных семейных обязанностей, совмещая их с карьерой и заработком. Мужчины также декларируют важность близких, эмоционально стабильных отношений со своими детьми, основанных на заботе и участии, а не на страхе или демонстрации силы», — объяснила она.

Опрос проводился в 53 российских регионах, в нем приняли участие 1600 человек.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разработала законопроект, согласно которому молодых отцов, ушедших в декретный отпуск, предлагается уравнять в правах с матерями, имеющими возможность получить дополнительное образование или пройти курсы повышения квалификации за счет государства.