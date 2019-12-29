СПОРТ

Определен состав сборной РФ на чемпионат Европы по фигурному катанию

18:30 29/12/2019

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, передает ТАСС.

Известно, что список фигуристов был рекомендован тренерским штабом российской сборной. В соревнованиях у женщин будут выступат Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (запасные – Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова). Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, а также запасные Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник будут представлять сборную России в мужской категории.

На чемпионат Европы отобрались и спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (запасные – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов). Кроме того, в танцах на льду будут выступать Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (запасные – Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко).

Ранее фигуристка Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России. Общая сумма за прокат составила 181,94 балла.



