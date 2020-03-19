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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс ответил на вопросы пользователей форума Reddit, связанные с эпидемией коронавируса. Он рассказал, насколько эффективным может стать карантин и когда стоит ожидать появления вакцины от COVID-2019 для всех желающих. Кроме того, он поделился своим письмом от 2015 года, написанным в разгар лихорадки Эбола, которое стало во многом пророческим.

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс периодически устраивает сессию вопросов и ответов среди пользователей Reddit, общаясь со всеми желающими. На этот раз предприниматель решил посвятить очередное подобное мероприятие проблеме, которая волнует практически любого жителя планеты — эпидемии коронавируса.

I’m answering your questions about the #COVID19 coronavirus on @reddit in 10 minutes: https://t.co/JXEYRCpCza pic.twitter.com/ESyUqomdSD — Bill Gates (@BillGates) March 18, 2020

Прежде всего Гейтс призвал пользователей не поддаваться панике и сохранять спокойствие в сложившейся ситуации. Один из пользователей решил спросить у 64-летнего филантропа, сколько еще «все это» продлится.

«Если у страны нет проблем с тестами и карантином, тогда в течение 6-10 недель они увидят значительное сокращение числа заболевших и в скором времени смогут снова «открыться», — заявил Билл Гейтс.

Он пояснил, что в настоящее время наблюдается большое количество зараженных в развитых странах, но если бы они своевременно ввели карантинные меры и начали массовое проведение анализов, то такой ситуации можно было бы избежать. При этом Гейтс добавил, что его сильно беспокоят развивающиеся страны, у которых нет возможностей обеспечить «социальное дистанцирование» максимально эффективно. Кроме того, количество мест в больницах в таких государствах гораздо меньше, чем в развитых.

Другой пользователь поинтересовался, есть ли надежда на то, что вакцина от коронавируса будет готова раньше озвученного срока в полтора года. По словам Гейтса, вакцина может быть готова раньше, чем через 18 месяцев, «если все пойдет хорошо».

«Первые образцы вакцин получат медицинские работники. Если все пойдет хорошо, то это случится раньше, чем через полтора года», — ответил сооснователь Microsoft, но добавил, что пока никто не может дать такую гарантию и установить точный срок выхода лекарства на рынок.

Гейтс рассказал, что разработкой вакцины занимаются сразу несколько групп ученых, потому что необходимо протестировать разные подходы, некоторые из которых могут не сработать. Кроме того, вакцина понадобится в миллиардных дозах, чтобы защитить весь мир, а на ее тестирование может уйти большое количество времени.

Кроме того, Билл Гейтс переопубликовал собственное письмо, которым он впервые поделился пять лет назад — в 2015 году. В нем он утверждает, что Соединенные Штаты «не готовы к следующей эпидемии». На момент выхода этого письма от лихорадки Эбола погибли свыше 10 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцина от этого заболевания была создана в достаточных количествах уже после пика заражения.

«То, что я узнал, открыло мне глаза. Какой бы ужасной ни была эта эпидемия, следующая может быть намного хуже. Мир просто не готов бороться с болезнью, — например, с особо заразным гриппом — которая очень быстро заражает большое количество людей. Из всех вещей, которые способны убить 10 млн человек или более, безусловно, наиболее вероятной является эпидемия», — сообщил Гейтс в пророческом письме.

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