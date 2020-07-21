Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не справляются с обеспечением правопорядка в стране и должны уйти в отставку, говорится в заявлении политсилы, опубликованном во вторник.

Ранее во вторник правоохранители возле здания парламента Украины задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. По словам депутата, неизвестные напали на него сзади и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог роговицы глаза.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», — говорится в заявлении на сайте партии.

По заявлению политсилы, это нападение связано с борьбой Волошина с внешним управлением в стране.