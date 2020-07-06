Центризбирком Доминиканской республики опубликовал первые данные подсчета голосов на президентских выборах, согласно которым с большим отрывом лидирует кандидат от оппозиции Луис Абинадер.

По результатам обработки 20% бюллетеней, опубликованным в микроблоге избирательной комиссии в Twitter, Луис Абинадер от Современной революционной партии набирает 54,07%, Гонсало Кастильо из Доминиканской партии освобождения (партия президента Данило Медины) — 36,03%. Представитель Народных сил Леонель Фернандес получает 8,79%.

Кандидатами в президенты также являются Гильермо Морено из Альянса страны, Хуан Коэн от партии «Гражданская воля» и Исмаэль Рейес из Институционально-демократической партии.