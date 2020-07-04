Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.

«Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7 тысяч гривен (257,4 доллара). Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в субботу.

В заявлении отмечается, что Украине нужна ответственная власть, которая будет развивать страну. «А нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее», — добавили в политсиле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу кабмину повысить уровень минимальной зарплаты в стране. В июне офис президента заявил, что минимальную зарплату на Украине планируют повысить с 1 сентября до 5 тысяч гривен (около 187 долларов), а с января 2021 года — до 6 тысяч гривен (220,6 доллара).

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.