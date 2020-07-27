Оппозиционная партия «Платформа «Достоинство и правда» требует срочно созвать заседание парламента Молдавии, чтобы оказать помощь работникам сельского хозяйства, заявил на брифинге в понедельник лидер политформирования Андрей Нэстасе.

«Платформа «Достоинство и правда» просит председателя парламента созвать срочное заседание парламента, чтобы рассмотреть законопроекты по объявлению налоговых каникул для работников сельского хозяйства, выдачи им сертификатов о форс-мажоре, а также выделении и госбюджета минимум 200 миллионов леев (почти 12 миллионов долларов — ред.) в качестве компенсации фермерам, потерявшим урожай», — сказал Нэстасе.

По его словам, многие фермеры терпят серьезные убытки из-за сильной засухи, поэтому государство обязано им помочь. Нэстасе подчеркнул, что в случае отказа главы парламента Зинаиды Гречаный созвать заседание оппозиция намерена добиться этого другим путем. Второй вариант созыва срочного заседания парламента после завершения рабочей сессии возможен, если соответствующий запрос будет подписан минимум 34 депутатами из 101.

По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была «аномально теплой и с недобором осадков». На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай.