Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.

По данным агентства, оппозиционная коалиция M5-RFP заявила, что будет работать с совершившими переворот военными над «разработкой дорожной карты».

Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали Бамако «патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа».

Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.