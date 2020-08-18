Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует проведения психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с отказом в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максиму Ткачуку, сообщает пресс-служба партии во вторник.

Ранее НОТУ отказала в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максиму Ткачуку. По информации партии, несмотря на большое количество голосов за видеозапись песни Ткачука на отборе, его убрали с сайта. Весной Ткачук на песенном конкурсе в Великобритании, который в этом году был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне, исполнил песню «Смуглянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики». После этого школьника затравили на родине. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его «пропагандистом русского мира», а учителей и родителей обозвали «сволочами» и «предателями».

«Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Maruv на «Евровидение» и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках. Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии», — говорится в заявлении на сайте партии.

В заявлении отмечается, что решение об отказе Ткачуку в отборе на «Детское Евровидение-2020» воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы.

«Эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» (пропрезидентская партия – ред.) идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан. Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, продолжающая начатую (экс-президентом Украины Петром — ред.) Порошенко кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти», — добавили в политсиле.

В финале украинского национального отбора на «Евровидение-2019» победила певица Maruv. На решающей стадии она набрала больше голосов жюри и зрителей, чем группы Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka, Yuko и Brunettes Shoot Blondes. Однако победительница оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. НОТУ заявила, что Maruv не будет выступать от Украины на «Евровидении-2019», поскольку не подписала контракт.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.