Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее соратницы прокомментировали слова действующего главы государства Александра Лукашенко о том, что конституция страны написана «не под женщину».

«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала Тихановская РБК.

Она добавила, что координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника решили вместе с ней объединить свои усилия после того, как политикам-мужчинам не удалось пройти регистрацию в кандидаты.

По ее словам, это вышло «само собой»: мужа Тихановской Сергея арестовали, Виктор Барбарико находится в СИЗО, а Валерий Цепкало на самоизоляции. Как считает Тихановская, женская оппозиция смотрится «органично и круто».

В свою очередь, Вероника Цепкало заявила, что ее соратница нуждается в поддержке, так как власть пытается «оказать на нее давление».

Она отметила, что оппозиция стремится выразить женскую солидарность и доказать, что основной закон страны «предназначен и для женщин».

«И что по конституции женщина имеет полное право стать президентом», — заключила Цепкало.

В конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока не «созрело» для того, чтобы избрать женщину президентом страны. С его точки зрения, на предстоящих выборах победит мужчина. Позднее Лукашенко пояснил, что он уважает женщин, однако конституция страны представляет собой такую ношу, которую «тяжело нести» даже мужчине.

День голосования на выборах президента Белоруссии назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов пять человек, отказав двоим. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.