Бывшая невеста известного борца Заурбека Сидакова Мадина после инцидента с откровенным видео на собственной свадьбе, которое было разослано жениху и гостям, переехала в Москву, завили «Московскому комсомольцу» друзья семьи спортсмена.

Девушка, по их словам, живет в квартире, которую ей снял возрастной экс-возлюбленный, чья жена из мести отправила скандальный ролик.

20 августа, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на второй день свадьбы, которая широко праздновалась во Владикавказе, Заурбек Сидаков получил эротический ролик с участием своей невесты. Видео также получили многие из 500 гостей, присутствовавшие на торжестве. Спортсмен выволок девушку за волосы на улицу, сел на асфальт и расплакался. Друзья увезли жениха в горы, а невеста попыталась покончить с собой, но ее вовремя спасли. СМИ выяснили, что скандальный ролик с участием Мадины прислала жена ее бывшего возрастного возлюбленного, с которым у девушки были близкие отношения. Слухи о том, что невеста ранее подрабатывала в «эскорте», пока не подтвердились, заявили собеседники «МК».

«Она из богатой семьи, ей это ни к чему», — пояснили они.

Родственники Мадины не простили ей инцидента на свадьбе и «не приняли ее обратно». В результате девушка уехала в Москву, где, по слухам, поселилась в квартире своего бывшего возлюбленного, чья жена устроила скандал на свадьбе. Мужчина убедил Мадину «не высовываться», пока не утихнет переполох.

«То, что она была влюблена в женатого, оказывается, знали некоторые ее подруги. Было это 3 года назад. И ролики тоже трехлетней давности», — пояснили друзья Сидакова.

Борец, по их словам, в настоящее время с головой ушел в спорт и о бывшей невесте не хочет даже слышать.