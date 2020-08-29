Пивной блогер, автор портала Beerbottle.ru Александр Иджон описал алкогольные привычки россиян и рассказал, что сейчас они все больше отходят от крепких напитков и переходят на светлое пиво. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По его словам, в последние годы крепкие алкогольные напитки теряют позиции в современной России. Их вытесняют здоровый образ жизни и растущая популярность пива. Как считает эксперт, россияне полюбили светлое пиво из-за легкости, с которой оно пьется.

«Чем меньше вкуса у пива, тем больше популярность. Вкус у напитка может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться», — сказал он.

По словам Иджона, пиво с ярким вкусом со временем надоедают, поэтому популярность обретают наиболее легкие сорта.

При этом темное пиво в России заняло более элитарную позицию. По мнению эксперта, его пьют намного меньше, но делают это не ради алкогольного опьянения, а ради получения особенных вкусовых ощущений. Темное пиво имеет более разнообразную вкусовую палитру. При этом темное пиво не обязательно более крепкое, чем светлое.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день. По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Специалист отметила, что пиво очень важно заедать полноценной едой, желательно, не жирной и не соленой. Она подчеркнула, что при злоупотреблении любителям пива грозит лишний вес, инсулинорезистентность, алкоголизм и сахарный диабет второго типа, возможно образование атеросклеротических бляшек.