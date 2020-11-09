Заключенные описали, что ждет актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, в исправительной колонии №4 (ИК-4) Белгородской области, куда его отправили отбывать наказание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам опрошенных изданием осужденных, в колонии удовлетворительное питание и медицинская помощь, хорошие спальные помещения с окнами без решеток и достойная библиотека.

Отбывавший срок в этой же колонии футболист Александр Кокорин вспомнил, как в колонии приветствуют новичков. После недельного карантина осужденных переводят в отряд, предварительно забрав одежду и выдав робу.

«Там есть большое помещение, где стоит телевизор. Вот там все собираются, ты заходишь и слышишь: «Добро пожаловать!» И все поднимают за тебя кружки чифира», — вспомнил спортсмен в беседе с журналистами.

6 ноября стало известно, что Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Вскоре Захаров скончался.