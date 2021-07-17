Многопильные станки УПТ-250М используются в деревообрабатывающей промышленности для изготовления досок. Их основным режущим элементом являются дисковые пилы, сделанные из твердосплавных металлов.

Режущие элементы

Многопильные станки УПТ-250М комплектуются разнообразными режущими элементами. Ими являются:

Дисковые пилы; фреза; ножи для фрез.

Пильные диски могут иметь 12 или восемнадцать зубьев. После установки на станок диска с 18-ю зубьями был отмечен ряд проблем: появился шум, снизилась производительность, упало качество распиловки. Более хорошие результаты работы на станке УПТ-250М показало использование дисков с двенадцатью зубцами. Они испытывают меньшую нагрузку при работе, вращаются с большей скоростью, работают с высокой производительностью, как можно понять из отзывов об УПТ-250М.

Обработка сухих брёвен

Для организации бесперебойного процесса следует иметь два комплекта режущего инструмента, которые можно затачивать попеременно. Режущие элементы станка УПТ-250М

быстрее затупляются во время распилки сухих брёвен, которые имеют достаточно высокую плотность. При обработке сухого дерева вырастает нагрузка на мотор станка, поэтому нужно своевременно заменять тупые режущие диски на острые.

Диаметр брёвен

Производительность станка УПТ-250М очень высокая. За двенадцатичасовую смену получают не менее 16, 5 кубов распиленных досок. Доски делают из таких пород дерева:

Пихта;

сосна;

ель.

Стандартный диаметр доски, из брёвен такой древесины, варьируется в размерах от 120-и до 160-и миллиметров. Особо крупные брёвна распиливают на пилораме, в древесину, диаметр которой не менее 220 миллиметров, обрабатывают на многопильном тонкомере. На этом же станке можно обрабатывать оцилиндрованные брёвна с диаметром до 280-и миллиметров. Было замечено, что наибольший выход готовой доски получают при обработке на тонкомере брёвен, диаметр которых не превышает сто восемьдесят миллиметров.

Условия эксплуатации

Станки многопильные УПТ-250М можно устанавливать в помещении или под открытым небом. Они работают при минимально высоких и низких температурах, не боятся воздействия атмосферных осадков. Производительность тонкомера зависит от условий его эксплуатации. Станок нужно устанавливать на ровную поверхность, а рабочие панели должны быть идеально ровные. Лучше всего устанавливать станки УПТ-250М на специально подготовленные бетонные площадки или хорошо утрамбованный грунт.