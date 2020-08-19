Выражение «не в деньгах счастье» имеет конкретное физиологическое обоснование, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Люция Сулейманова. Она уверена, что погоня за деньгами актуальна до определенного уровня и для определенной категории людей.

Хрупкое ощущение счастья недостижимо без денег, поскольку оно невозможно без еды, жилья, одежды и прочих атрибутов нормальной жизни. С другой стороны, если вы уже имеете все это, то постоянная погоня за улучшением условий жизни не сделает вас счастливым , объясняет Люция Сулейманова. Очень скоро такая гонка перестанет приносить желаемое удовлетворение, а виной тому — гормоны.

«Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. Если сегодня тебе нравится твое дело, твоя квартира и еда, которую ты покупаешь, то дофаминовым людям постоянно хочется все больше и все лучше. Через какое-то время такому человеку хочется перейти на какой-то другой уровень удовлетворенности жизнью», — рассказала радио Sputnik психолог.

На зависимость счастья от уровня достатка влияет не только гормональный фон, но и возраст.