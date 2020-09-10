Банк России описал худший сценарий развития экономики в 2021 году, при котором рост ВВП может оказаться на уровне нуля, а инфляция составит 5,5-6,5% в годовом выражении. Прогноз содержится в «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», пишут «Банки.ру».

Негативный прогноз развития экономики предполагает, что ко второй волне пандемии коронавируса прибавятся и другие стрессовые факторы: усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей.

Согласно негативному сценарию, цена на нефть будет колебаться в районе 25 долларов за баррель в 2021 году и лишь к концу 2023 года вырастет до 35 долларов. В базовом сценарии ЦБ предполагает, что нефть будет стоить 35 долларов в 2021 году, а к концу 2023 года достигнет 50 долларов за баррель.

Рост ВВП России в негативном сценарии составит от нуля до 1%, тогда как в базовом прогнозе ЦБ закладывает рост в 2,8-4,8%. Инфляция достигнет 5,5-6,5%. В базовом сценарии инфляция ожидается на уровне 4%.

При негативном прогнозе рост кредитования физических лиц может составить от нуля до 4%, а юридических — 3-7%. В базовом сценарии предполагается, что кредитование населения увеличится на 9-14%, а юрлиц — на 5-10%.

Как писал «Рамблер», ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что вызванный пандемией кризис отличается от предыдущих и влияет на экономику гораздо сильнее. Костин подчеркнул, что этот кризис оказался «рукотворным», а прошлые были финансовыми и банки ощущали их первыми.