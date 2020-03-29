Указ мэра Москвы Сергея Собянина, который предусматривает введение новых ограничений на перемещение по городу с 30 марта, не касается личного, служебного, специального и общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Там также разъяснили ситуацию со спецпропусками в городе. Пока для передвижения по столице этот документ не нужен, он понадобится после принятия соответствующего акта правительством Москвы.

«Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день власти Москвы из-за ситуации с распространением коронавируса обязали жителей столицы вне зависимости от возраста не покидать свои дома. Выйти можно за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также горожане смогут выгуливать домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или выносить мусор.

Отмечалось, что после проведения технических и организационных мероприятий выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Безработным жителям столицы выплатят компенсации в размере 19,5 тыс. рублей.

Аналогичные меры приняли власти Московской области.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Затем власти неоднократно ужесточали меры. В частности, с 28 марта предприятия общественного питания работают только на вынос и доставку. Сфера услуг и магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, недоступны. Закрыты парки и учреждения культурно-досугового типа, предписано воздерживаться от посещения религиозных объектов.

23 марта москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

По данным оперативного штаба на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, 64 человека вылечились, восемь — скончались. Позднее стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19 в Псковской области.

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