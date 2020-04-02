Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки. Об этом 2 апреля сообщил столичный оперативный штаб.

Отмечается, что в случае выезда из дома необходимо при себе иметь удостоверение личности.

«В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране из-за распространения коронавируса.

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Покидать квартиру можно для обращения за экстренной медпомощью, похода в магазин или аптеку. Разрешено гулять с домашними животными на расстоянии не более 100 м от дома и выносить мусор. При этом важно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра.

Спецпропуска по передвижению в городе пока не вводятся.

По данным за 2 апреля в РФ зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом. По словам специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.