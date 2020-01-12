Хирург Теймур Кулиев рассказал РЕН ТВ о состоянии актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, пострадавшей в ДТП в центре Москвы.

Артистку сбила иномарка на пешеходном переходе, в результате чего Литвиновой пришлось накладывать швы на подбородок.

«Не волнуйтесь, всё хорошо с Ренатой. Я постарался, всё нормально будет, надеюсь. Завтра у нас очередной осмотр, и посмотрим», — рассказал делавший операцию Кулиев.

Как пишет Пятый канал, подробности о хирургическом вмешательстве медик не рассказал. По его словам, о результатах можно будет говорить только спустя время.

ДТП с участием Литвиновой произошло 12 января, в ее собственный день рождения. Как сообщили в столичном УГИБДД, на Тверском бульваре на актрису совершил наезд Mercedes, за рулем которого находилась 28-летняя девушка. Последняя заявила, что Литвинова находилась в нетрезвом состоянии.

Очевидцы происшествия отметили, что от удара артистка упала, а затем «ушла хромая» самостоятельно.

Сама Рената Литвинова в Instagram рассказала, что с ней всё в порядке, а в момент ДТП она не была пьяна и направлялась в салон после пробежки. По ее словам, она пристыдила девушку за рулем Mercedes за наезд на нее в день рождения.