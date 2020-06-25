120 операторов техосмотра направили президенту Владимиру Путину, главе правительства Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма с просьбой пересмотреть ряд недавних решений в сфере проведения ТО в связи со сложной ситуацией на рынке. Подробности приводит газета «Коммерсант».

Просьба операторов связана с одобренной властями реформой процедуры техосмотра. 31 марта Госдума сразу в трех чтениях одобрила предложенные поправки в закон о техосмотре. Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня этого года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Это закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в Единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), оператором которой является ГИБДД. Кроме того, из-за пандемии коронавируса водителям разрешили до 30 сентября оформлять полисы ОСАГО без диагностической карты.

В обращении говорится, что из-за решения по ОСАГО страховые компании без заключения о возможности безопасного использования транспортных средств допускают их к участию в движении.

Также операторы недовольны пересмотром сроков прохождения ТО. Если сейчас легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 тонны и мотоциклы возрастом до трех лет не проходят техосмотр, для транспортных средств возрастом от 3 до 7 лет техосмотр обязателен раз в два года, а ТС старше 7 лет должны проходить его каждый год, то с 1 марта 2021 года ТО не потребуется машинам и грузовикам возрастом до четырех лет. Для ТС в возрасте от 4 до 10 лет техосмотр будет обязателен каждые два года, и только более старым машинам нужно будет проходить проверку раз в год. Что же касается легковых такси и автобусов, то сейчас они проходят ТО каждые шесть месяцев — по новым правилам осмотр в течение первых пяти лет нужно будет проходить раз в года, а затем — каждые полгода. Операторы отмечают, что за четыре-пять лет эксплуатации у автомобиля может быть «достаточно большой» пробег и «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП».

Однако главная часть обращения касается сложного положения операторов, в котором они оказались из-за кризиса. Временная отмена обязательного ТО для оформления ОСАГО сократила поток клиентов, и у компаний нет средств на выплату зарплат сотрудникам. При этом на получение поддержки в виде кредита под 0% на зарплаты компании рассчитывать не могут, так как техосмотр не включили в перечень пострадавших из-за эпидемии отраслей.

«Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство. До 30 сентября на пунктах техосмотров посетителей не будет, и, как нам выживать в данной ситуации, неизвестно», — говорится в письме. По словам гендиректора тюменской компании «Энергоресурс» Леонида Блувштейна отрасль несет убытки в размере 1,4-1,68 млрд рублей в месяц.

Для поддержки отрасли авторы обращения просят отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без техосмотра, а запуск реформы, по их мнению, нужно перенести на 1 января 2021 года. Также они считают необходимым включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии, и разработать новую методику расчета стоимости прохождения ТО. Кроме того, операторы попросили назначить куратором отрасли ГИБДД.

По мнению заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, обращение операторов получилось односторонним и необъективным. Так, Ефремов не поддержал требование о возвращении прежних сроков ТО. «Корейские, японские автопроизводители давно перешли на пятилетнюю гарантию, зачем лишний раз гонять автовладельца на проверку? Понятно, что операторы переживают за свой бизнес, но лучше все-таки подумать о водителях», — отметил он.

Разрешение временно ездить без диагностических карт Ефремов назвал неизбежной мерой, напомнив, что пункты ТО закрыли из-за пандемии, а транспорт должен был ездить. В то же время Ефремов сообщил, что РСА поддерживает просьбу операторов о пересмотре тарифов ТО.