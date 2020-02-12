Российские операторы связи смогут покупать и использовать отечественное оборудование для 5G через два-три года. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, в настоящее время нет полноценной линейки оборудования, сделанного в России, которое бы реализовывалось на сети какого-либо оператора. «Мы рассчитываем, что российское оборудование появится и операторы смогут начать его использовать через 2–3 года при оптимистичном сценарии и при условии, что мы начнем работать с этого года», — цитирует чиновника ТАСС.

Шпак добавил, что для производства подобного оборудования в России необходимы значительные финансовые вливания.

В декабре 2019 года стало известно, что «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия по работе развития и оптимального использования сетей мобильной связи пятого поколения в России. СП будет расчищать частотный ресурс, достаточный для создания собственных сетей 5G.

Месяцем ранее сообщалось, что в московских новостройках появятся базовые станции 5G. Это необходимо для повышения качества связи в городе.