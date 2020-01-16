Телеоператор скончался во время съемок телепроекта «Дом-2» в поселке Сосенское в «новой» Москве. Об этом сообщает в четверг, 16 января, телеканал РЕН ТВ.

«Владимир Даниловский работал оператором на шоу. Он почувствовал себя плохо, когда снимал участников телепроекта», — говорится в сообщении.

Медики скорой помощи, прибывшие на место, констатировали его смерть. Мужчине было 36 лет.

Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет РИАМО.