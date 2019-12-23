Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам. Работа с партнерами по скорейшему запуску продолжается. Об этом рассказал в понедельник, 23 декабря, официальный представитель компании Йенс Мюллер.

Комментируя санкции Вашингтона против проекта, он отметил, что уложено уже около 2300 км из приблизительно 2460 км, сообщает «РИА Новости».

«В интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода», — сказал Мюллер.

Ранее в этот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся «Северного потока – 2».

23 декабря швейцарская Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода, из Балтийского моря. Причиной стало подписание 20 декабря президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2020 год, предполагающего ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

За несколько часов до подписания МИД ФРГ направил письмо представителям правительства США, в котором германские власти указывали на то, что меры против трубопровода «Северного потока – 2» нецелесообразны.