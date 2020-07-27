Недостроенный участок «Северного потока 2» не подпадает под сезонные ограничения строительства из-за нереста трески, сообщили Mpravda.com в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Ограничения на работы в зоне нереста трески накладываются с июля по август. Они распространяются на строительство в Борнхольмском бассейне в юго-западной части Балтийского моря.

«Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет», — пояснили агентству в компании.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен подтвердил, что нерест трески не повлияет на стройку «Северного потока 2». Регулятор подчеркнул, что работы в зоне ограничений завершили в декабре 2019 года.

Об остановке работ по прокладке газопровода ранее сообщала немецкая радиостанция NDR Info.

Санкции против «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика «Академик Черский», который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.

При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против «Северного потока — 2». Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.