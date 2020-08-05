Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», назвала спекуляцией новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно», — заявили журналистам в пресс-службе компании.

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом «Северный поток — 2» с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне «Россини», которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, «Россини» прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2». Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие — граждане Великобритании, России, Украины и Италии — готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако «из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно».

Возможным вариантом достройки «Северного потока — 2» является использование трубоукладчика «Академик Черский» с системой динамического позиционирования, который сейчас находится в порту Мукран. Еще одним кандидатом считается якорная баржа «Фортуна», которая на данный момент стоит в немецком порту Росток.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.