Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объяснила свою позицию по поводу решения Федерального сетевого агентства Германии, признавшего проект попадающим под условия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.

В понедельник, 14 сентября, она представила обоснование апелляции, поданной три месяца назад в Высший региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 AG требует пересмотреть статус газопровода, который не позволит использовать его на полную мощность.

Обновленная газовая директива требует резервирования для альтернативных поставщиков половины мощностей морских газопроводов, приходящих в европейские страны. В России монополией на экспорт трубопроводного газа по закону обладает «Газпром», то есть не существует компаний, способных заполнить оставшийся объем.

Предыдущая версия газовой директивы касалась только газопроводов на территории стран ЕС. Под новые правила не попадают проекты, завершенные до мая 2019 года, в том числе первый «Северный поток».

Ранее Nord Stream 2 AG утверждала, что проект был завершен до указанного срока в связи с формированием инвестиционной программы и выделением средств. Тогда в операторе отмечали, что энергетические компании вкладывались в проект на конкретных условиях, так что их изменение противоречит конституции ФРГ.

Решение регулятора и его возможная отмена в суде пока носят гипотетический характер, поскольку строительство газопровода до сих пор не завершено. Помимо ситуации с санкциями США, которые считают новый маршрут из России в Германию исключительно политическим проектом, помешать строительству может ситуация вокруг Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что в качестве меры воздействия на Россию Берлин может согласиться заморозить проект.