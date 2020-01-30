Оперативный штаб проведет заседание 31 января, в пятницу, на котором рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусом в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ, руководитель штаба Татьяна Голикова.

Секретариат вице-премьера рассказал, что 30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил, где обсуждалась ситуация с коронавирусом в других странах, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что на данный момент подтверждено 83 случая в 18 странах, из них только семеро не путешествовали в Китай, в трех странах произошла передача вируса от человека к человеку. Смертельных случаев за пределами Китая не было выявлено.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представить от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. По данным на 30 января, в КНР из-за заболевания умерли 170 человек, число зараженных достигло 7771. Вылечилось около 170 людей.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти этой страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.