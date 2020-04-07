Подтвержденных случаев коронавируса на сегодняшний день нет только в четырех из 85 российских регионов: Ненецком автономном округе, Республике Тува, Республике Алтай и на Чукотке. Об этом во вторник, 7 апреля, заявили в оперативном штабе.

Также в штабе сообщили, что за последние сутки число инфицированных коронавирусом в России выросло на 1154, общее число составило 7497 человек. Умерли 58 человек, выздоровели 494.

По состоянию на 1 апреля, регионов без коронавируса было десять. Ни одного случая заражения не фиксировалось в Республике Алтай, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе.

Ранее 7 апреля стало известно о первых смертях инфицированных коронавирусом пациентов в Новгородской области, Башкирии, Краснодарском крае и Северной Осетии.

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