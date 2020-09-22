Компания Opel провела презентацию кроссовера Mokka, нового поколения, который был анонсирован в июне этого года. В ходе презентации в Opel раскрыли цены на разные версии машины и назвали сроки появления Mokka на рынке.

Напомним, обновленная модель построена на базе модульной платформы CMP, которая позволяет выпускать машины с ДВС и электромобили. По сравнению с предшественником автомобиль стал легче на 120 килограммов, короче на 125 мм и шире на 10 мм. Передняя часть автомобиля выполнена в стиле Opel Vizor, который в этом году получат и другие модели немецкой компании. Также новый Opel Mokka получил адаптивные светодиодные матричные фары.

Как сообщалось ранее, электрическая версия кроссовера получит мотор мощностью 136 лошадиных сил и сможет проезжать на одной зарядке до 324 километров. Максимальная скорость Mokka-e будет ограничена на отметке 150 километров в час для экономии энергии. Что же касается версий с ДВС, то Opel Mokka будет доступен с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 или 130 лошадиных сил, а также 1,5-литровым турбодизелем мощностью 110 лошадиных сил. Двигатели будут комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для 130-сильного бензинового мотора будет доступен и 8-ступенчатый «автомат». Кроссовер будет продаваться только в версиях с передним приводом.

It’s time to drive less ordinary and more #OpelMokka. Bold, pure and available as 100% electric, diesel and petrol. https://t.co/0Kg5i0rZOw pic.twitter.com/LBaSfYR99H — opelnewsroom (@OpelNewsroom) September 22, 2020

Передняя панель кроссовера выполнена в стиле Opel Pure Panel, который сочетается со стилем Opel Vizor. Кроссовер получил цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12 дюймов. Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. Также новый Opel Mokka оснащен системой распознавания дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем, контролем полосы и камерой заднего вида.

Кроссовер доберется до дилеров в начале 2021 года и сразу будет доступен как с обычными двигателями, так и с полностью электрической силовой установкой. Цены на базовый Mokka в Германии начинаются от 19 990 евро, а электромобиль обойдется в 32 990 евро, пишет Motor.ru. Перспективы появления этого кроссовера на российском рынке пока остаются туманными.