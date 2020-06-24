Компания Opel презентовала новое поколение кроссовера Mokka, сделав акцент на его электрической версии Mokka-e.

Как пишет журнал «За рулем», обновленная модель построена на базе модульной платформы CMP, которая позволяет выпускать машины с ДВС и электромобили. По сравнению с предшественником автомобиль стал легче на 120 килограммов, короче на 125 мм и шире на 10 мм. Передняя часть автомобиля выполнена в стиле Opel Vizor, который в этом году получат и другие модели немецкой компании. Также новый Opel Mokka получил адаптивные светодиодные матричные фары.

В компании пока не раскрывают информацию о бензиновых и дизельных двигателях для Opel Mokka. Электрическая версия кроссовера получит мотор мощностью 136 лошадиных сил и сможет проезжать на одной зарядке до 322 километров. Максимальная скорость Mokka-e будет ограничена на отметке 150 километров в час для экономии энергии.

Что же касается интерьера машины, то передняя панель выполнена в стиле Opel Pure Panel, который сочетается со стилем Opel Vizor. Кроссовер получил цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12 дюймов. Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. Также новый Opel Mokka оснащен системой распознавания дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем, контролем полосы и камерой заднего вида.

Прием заказов на новый кроссовер планируется открыть в конце лета, а продажи стартуют в начале 2021 года. Изначально покупателям будут доступны машины с бензиновыми и дизельными двигателями, а также электрокар Mokka-e.