Правительство России поддержало законопроект о введении судебной процедуры изъятия детей из семьи. Забрать ребенка от родителей без суда можно будет только в исключительных случаях, когда жизни маленького человека угрожает опасность.

С инициативой выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Как подчеркнул Павел Крашенинников, необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. По его мнению, не вызывает сомнений, что вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном, как сейчас, когда нередко органы опеки и попечительства злоупотребляют своими полномочиями.

«К сожалению, проблема необоснованного изъятия детей из семьи представителями органов опеки и попечительства в наше время актуальна, — говорит адвокат Виктория Данильченко. — Достаточно часто приходят органы и попечительства, смотрят, что в холодильнике скудный набор продуктов, в доме неидеальная чистота, да и ремонт давно пора обновить. И забирают детей. Исправитесь — отдадим. А то, что это психологическая травма для каждого члена семьи, и прежде всего для детей, никого не волнует».

Сегодня существует быстрая процедура изъятия: если органам опеки показалось, что дома грязно и мало еды, ребенка могут тут же забрать из семьи

В свою очередь руководитель проекта Федерального союза адвокатов России «Женское право» Татьяна Сустина заявила, что откровенный произвол в своей практике не наблюдала, наоборот, опека за редкими исключениями всегда вставала на защиту реальных интересов семьи.

«Однако, да, случаи отобрания имеются в практике, — говорит она. — И здесь, по моему мнению, проблема не в отобрании ребенка, а в процедуре возвращения. Отобрание — мера экстренного реагирования. Но в дальнейшем, в случае если произошла ошибка или информация не подтвердилась, ребенка должны также быстро вернуть, с чем на практике возникают сложности».

Адвокат Елена Овчинникова обращает внимание, что проект не уточняет, какие случаи считать «исключительными», и это желательно доработать. Иначе есть риск, что в реально опасных ситуациях дело затянется.