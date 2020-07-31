Российские нефтяные компании смогут быстро нарастить добычу сырья на 20% — до нового целевого уровня, заявили NEWS.ru в министерстве энергетики РФ. С 1 августа участники соглашения ОПЕК+ имеют право увеличить производство нефти суммарно на 2 млн баррелей в сутки. Эксперты полагают, что тянуть с восстановлением добычи никто не станет и дополнительные объёмы появятся на рынке в течение месяца. На этом фоне сырьевые цены могут откатиться к уровню $40 за баррель и ниже.

Период максимального снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ завершён. С августа и до конца года общий размер сокращения уменьшается с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в сутки. То есть участники сделки могут нарастить производство на 2 млн баррелей.

Страны-экспортёры постараются как можно быстрее выйти на новый целевой уровень добычи, уверены эксперты. Это касается и двух неформальных лидеров сделки — Саудовской Аравии и России, которые сократили производство до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки. Теперь им предстоит одинаково его нарастить.

Из общего объёма увеличения добычи нефти в августе на Россию приходится около 400 тыс. баррелей в сутки — плюс 20% от уровня сокращения нашей страны, сообщили NEWS.ru в министерстве энергетики РФ. Там пояснили, что таким образом новый целевой уровень производства составит порядка 9 млн баррелей в сутки.

Российские нефтяные компании очень быстро смогут реализовать задачи по увеличению объёмов добычи. Наращивание будет происходить пропорционально, аналогично тому, как происходило снижение в предыдущие месяцы, — пояснили в пресс-службе Минэнерго.

В предыдущие годы наша страна медленнее остальных партнёров сокращала и наращивала добычу — на это уходило несколько месяцев. Сейчас частичное восстановление производства может занять один месяц, полагают эксперты.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»

Россия может выйти на выполнение сделки по новым условиям к концу августа. Прирост добычи будет реализован за счёт месторождений, которые можно вернуть к работе максимально быстро. Трудоёмкие участки останутся законсервированными до момента окончания сделки ОПЕК+.

Быстрее всего увеличить добычу нефти, по мнению эксперта, сможет Саудовская Аравия. Она способна выйти на нужный уровень уже по итогам первой декады августа.

В этот раз Россия готова к наращиванию добычи нефти лучше, чем раньше, уверена консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Екатерина Колбикова, консультант VYGON Consulting

Технически страны-члены ОПЕК уже не раз демонстрировали возможности оперативно наращивать производство, тогда как восстановление российской добычи в рамках предыдущих послаблений занимало от двух до трёх месяцев. Плановый рост добычи нефти в РФ на 400 тысяч баррелей в сутки был изначально обозначен в условиях апрельской сделки, поэтому российские компании начали готовиться к нему заранее, значительно нарастив фонд пробуренных незаконченных скважин. Это позволит почти полностью выполнить установленное повышение уже в августе.

Фактор нарушителей

Увеличение добычи нефти таит в себе определённые риски. Не зря страны ОПЕК+ перестраховались и продлили на месяц максимальное сокращение — первоначально оно должно было действовать до начала июля. Впрочем, дополнительные 2 млн баррелей в сутки придут на рынок не сразу, уверены эксперты.

«Думаю, что полностью 2 млн появятся на рынке в конце августа или в начале сентября. Саудовская Аравия меньше зависит от текущего уровня добычи и может нарастить продажу сырья за счёт объёмов, которые хранит на экспортных терминалах. Россия же, скорее всего, увеличит объёмы отгрузок лишь в конце августа — начале сентября», — считает Антон Покатович.

Для меньшего риска было бы лучше увеличивать добычу плавно — на 1 млн баррелей в сутки в августе, затем ещё на 1 млн в сентябре, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Впрочем, по его мнению, общая добыча стран ОПЕК+ в августе и так вырастет не на 2 млн, а на 1,5 млн баррелей в сутки благодаря нарушителям соглашения, которые обещали компенсировать своё отставание.

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Есть государства, которые не выполнили полностью условия сделки ОПЕК+ в период максимального сокращения — Ирак, Ангола, Нигерия, Казахстан. От них ожидают снижения добычи порядка 800 тысяч баррелей в сутки. Но вряд ли они полностью выполнят свои обязательства, скорее всего, это будет порядка 400-500 тысяч баррелей. Соответственно, общее сокращение будет не 2 млн, а порядка 1,5 млн баррелей в сутки.

По словам специалиста, предложение нефти на рынке по-прежнему превышает спрос, что не может не влиять на борьбу за рынки сбыта. Но сейчас конкуренция будет достаточно мирной, без ценовых войн, которые были весной, полагает эксперт.

Стоит учитывать, что помимо ОПЕК+ добычу нефти могут увеличить страны, не присоединившиеся к сделке, но вынужденно сократившие производство из-за низких цен. В их числе крупные производители: США, Канада, Бразилия.

Страны, не участвующие в соглашении, в августе также нарастят добычу, но меньшими темпами — в пределах 0,6 млн баррелей в сутки, считает Екатерина Колбикова.

Добыча в США перестала падать в июне и сейчас держится примерно на одном уровне — чуть выше 11 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США. Между тем уровень цен вблизи $40 за баррель всё ещё достаточно низкий, чтобы североамериканские компании могли вернуться к активному наращиванию добычи, считает Антон Покатович. По его словам, влияние на рынок производителей из Канады и США будет, скорее всего, нейтральным.

Дополнительные объёмы нефти могут несколько изменить текущее соотношение спроса и предложения на мировом рынке. Значительная часть прироста добычи пойдёт на покрытие растущего спроса внутренних рынков стран-участниц ОПЕК+, считает Екатерина Колбикова. Увеличение производства также позволит снизить дефицит нефти средней плотности в Европе.

«При исполнении квот в августе дефицит нефти на мировом нефтяном рынке составит около 1,5 млн баррелей в сутки. До конца года он увеличится до 3,4 млн баррелей, что приведёт к сокращению загрузки нефтехралищ в мире с 75% в июле до 71% в декабре», — отметила эксперт.

Курс на $40

Рост производства нефти странами ОПЕК+ может повлиять на мировые цены на сырьё. Сделка по сокращению добычи была одной из причин того, что котировки смогли подняться от минимальных уровней апреля — ниже $20 за баррель. С конца июня сырьевые цены прочно обосновались выше $40 за баррель марки Brent, однако достичь отметки в $45 у них не получается. Напротив, на фоне предстоящего роста добычи котировки могут немного откатиться вниз, полагают эксперты.

«Мы ожидаем коррекции нефтяных цен до уровня $40 за баррель и ниже в августе-сентябре, потому что рост к уровню $43-44 был слишком быстрым и не обоснованным фундаментальными факторами. На рынке сохраняется иррациональный оптимизм, все ждут волшебного восстановления мировой экономики и активно покупают рисковые активы, к которым относится и нефть», — отметил Антон Покатович.

По словам эксперта, сырьевые цены могут опуститься в августе до $40 за баррель и до $35-37 в сентябре или октябре. К концу года рынок может вновь вернуться к уровню $40-43, полагает специалист.

Текущие цены перегреты, соглашается Алексей Белогорьев. Одна из причин, по его словам, — эффект от снижения курса доллара. Пока фон достаточно благоприятный, поэтому котировки могут удержаться в районе $40 в августе-сентябре. Но я не исключаю, что они уйдут к $35 к концу года, подытожил эксперт.