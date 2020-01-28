Эксперты назвали опасные добавки, которые производители добавляют в сыр. Их дозировка предусмотрена регламентом, но в совокупности они могут нанести серьёзный вред организму.

Основа сыра — молоко, закваска, соль, но сыровары добавляют в него селитру — нитрит натрия. Это делается для того, чтобы сыр не «вспучивался» и не лопнул прямо на прилавке на глазах у посетителей.

Но для людей нитрит натрия вреден, уверяет врач-терапевт высшей категории Марина Астафьева. При попадании в организм нитраты перерабатываются в нитриты, а это уже опасно для организма, заявила доктор в эфире программы «Естественный отбор» на телеканале ТВЦ.

Детям до шести лет его употреблять нежелательно. а детям до трёх лет — нельзя, так как эта добавка приводит к лейкозам у детей, — сказала врач.

Пищевой краситель Е-160Б (аннато) — добавка, которая используется всеми сыроварами для придания сыру товарного вида. Это маркетинговый ход, уверяет эксперт Айк Геворкян, который используется исключительно для привлечения внимания. Дозировка его составляет каплю на литр молока, что само по себе безвредно.

Гораздо опаснее такая добавка в сыре, как ферроцианид калия, в одном названия которого уже кроется обозначение токсичного вещества — цианида. Добавка используется для констистенции продукта. Но если её норма превышает предельно допустимую, это агрессивное токсичное вещество может привести к поражению печени, центральной нервной системы.

Ещё одним видом селитры, которой пользуются сыровары, является нитрит калия. Это аналог нитрата натрия и свойствами он обладает такими же. Для обработки поверхности сыра производители часто используют антибиотики, которые могут не заявлять в маркировке, так как эта добавка не входит в состав сыра. Это антиплесневая защита, которая не несёт пользы организму.

Эксперты сходятся на том, что чем ярче сыр и дольше срок годности, тем больше добавок в продукте. Покупателю же надо внимательно читать состав, чтобы не приобрести вместо полезного и вкусного продукта опасную еду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, в каких случаях плавленый сыр вредит здоровью. По её словам, этот продукт является обычным сыром, но с добавлением фосфатов, которые являются солеплавителями.

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