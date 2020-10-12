Телеведущий Владимир Соловьев предупредил, что власти Азербайджана столкнутся с последствиями из-за уголовного дела против российского журналиста Семена Пегова. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Как сообщал «Рамблер», в Азербайджане против Пегова, автора Telegram-канала WarGonzo, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, антигосударственных призывах и незаконном пересечении границы. Ранее Пегов отправился освещать обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе.

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что Пегов публиковал видео с армянскими добровольцами, чтобы поддержать «режим» в Нагорном Карабахе, просил россиян поддерживать Армению, а также призывал нарушать территориальную целостность Азербайджана.

Соловьев предположил, что дело стало ответом на проверку, которую начал Следственный комитет (СК) России в отношении Садата Гулиева. Гулиев писал, что «надеется, что Пегов будет уничтожен». В СК решили проверить его слова на возбуждение ненависти либо вражды.