Следовали проводят сразу несколько проверок по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре опальный священник Сергий (Романов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Следственного комитета (СК) на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко.

В документе сказано, что первый отдел по расследованию особо важных дел занимается проверкой данных об истязании несовершеннолетних, следственный отдел по Верхней Пышме — о нападении на телеведущую Ксению Собчак и оператора Сергея Ерженкова. Информация об отмывании денег в СК не поступала.

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.

В июле Собчак и Ерженков обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на съемочную группу в монастыре. Позже телеведущая опубликовала открытое обращение к главе Следственного комитета, генеральному прокурору и детскому омбудсмену России с просьбой провести проверку по факта преступлений, обнаруженных ей во время работы над фильмом «Монастырь особого назначения». Она отмечала, что бывшие жители монастыря рассказали ей об избиении детей, истязании, вовлечении в употребление наркотиков, был случай заражения ребенка ВИЧ-инфекцией.

Во время режима самоизоляции основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступил с публичным отрицанием коронавируса и проклинал тех, кто хочет закрыть храмы. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря.