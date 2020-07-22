Любые случаи притеснения журналистов – со стороны правоохранительных органов или протестующих, должны быть расследованы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

«У меня нет деталей инцидента. Но очевидно, у журналистов повсюду должна быть возможность выполнять свою работу и не подвергаться преследованиям – будь то со стороны правоохранительных органов или протестующих. Любой случай притеснения журналистов должен быть полностью расследован», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова реакция ООН на инцидент с российскими журналистами.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.