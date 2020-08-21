По данным ООН, население России в 2020 году увеличилось на два миллиона по сравнению с прошлым годом. В Крыму отметили, что международное признание региона частью России — неизбежно, пишет РИА Новости.

По данным издания, обновленная статистика Организации Объединенных Наций свидетельствует, что население России в 2020 году выросло с 143,9 млн до 145,9 млн человек.

Столь резкое увеличение населения России в статистике ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами, отметила

завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«Два миллиона — это как раз население Крыма», — пояснила она.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал признание полуострова частью России — неизбежным.

«Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна», — отметил он, напомнив, что Крым «вернулся на свою историческую родину».

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования.