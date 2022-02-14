Як і раніше, Ситроен С 3 добре оснащений за свої гроші та має привабливо низьку стартову ціну. Так, найпростіший Ford Fiesta підриває його, як і чудовий Suzuki Swift, але жоден із них не поставляється з такою кількістю обладнання за ці гроші – і звичайно, не буде такої комфортної їзди.

Основні зміни

Основними змінами Citroen C3 є наявність перероблених сидінь і зміненого стилю передньої частини, що робить його схожим на пізніші моделі цієї лінійки. Він також виглядає ближче до C-Hatch, який повинен замінити C4 Cactus.

Сидіння Advanced Comfort аналогічні тим, що встановлені на C5 Aircross та C4 Cactus. Майже крісло-подібне відчуття підтримується щедрим набиванням, яке забезпечує більшу частину поліпшення, хоча «просунута» частина виходить за рамки просто добре м’яких сидінь. Підвіска також оптимізована для плавної їзди, мінімального шуму та ударів.

Технології практично не змінилися, оскільки C3 вже повністю обладнаний, включаючи можливість запису на бортовий відеореєстратор. Єдине доповнення моделі 2020 року – передні датчики паркування. Допомога водієві залишається трохи позаду, обмежуючись переважно попередженнями, а не напівавтономними функціями.

Новий вигляд C3 моделі 2020 року

Зовні у C3 оновлені бампери, повітряні бампери (захисні пластикові панелі на дверях) та освітлення. Світлодіодні підписи, які зливаються з жирними ґратами, залежать від специфікації, але всі моделі отримують світлодіодні фари.

Завдяки ефективному використанню двоколірного кузова та сміливої форми високої лінії капота пропонується сім основних кольорів кузова (нові Elixir Red та Spring Blue) та чотири відтінки даху, доповнені свіжим набором зовнішньої графіки для даху та стійок. Смарагдовий поєднується з червоним, чорним та червоним для даху, акцентів протитуманних фар та оздоблення бампера, в результаті тепер можливе 97 комбінацій, а не 36 у попередньому поколінні.

Обновився дизайн салону. Нова тема «Techwood» поширюється як усередині, так і зовні, зі світлими акцентами та оздобленням зі світлого дерева, швами та тканинами, розробленими для створення скандинавського стилю в салоні, доповненими зовнішньою графікою на даху.

Завершений опціональними 17-дюймовими колесами Vector, оновлений C3 ефективно зберігає привабливість однієї з моделей Citroen, що найбільше продаються, на дуже конкурентному ринку.

Гарна ціна

Новий C3 доступний за гарною ціною та поставляється з великою кількістю обладнання.

Вибравши поточну модель, ви не втратите ні в чому, але комфортні сидіння — це довгоочікуване оновлення, яке ще більше відрізняє C3 від інших невеликих хетчбеків, які були розроблені на основі маркетингового припущення про те, що кожен хоче спортивної їзди навіть на базових моделях. До або після фейсліфтінга C3 залишиться з гарною ціною.