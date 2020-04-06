Образовательный проект «Бизнес-уик-энд» пригласил начинающих предпринимателей Москвы принять участие в очередном этапе. Об этом 6 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, программа рассчитана на 60 часов и состоит из нескольких тематических блоков. В нее вошли лекции, мастер-классы, а также общение с наставниками. Все окончившие курс слушатели получат соответствующие сертификаты, пишет НСН.

Будущим бизнесменам расскажут о привлечении клиентов, составлении бизнес-плана, а также о юридических и финансовых аспектах. Слушателей разделят на группы в зависимости от направления бизнеса, где они намерены реализовать свои проекты. Занятия проведут ведущие специалисты в области финансов, а также руководители крупных компаний, пишет «Москва 24».

2 марта сообщалось, что 62% представителей российского микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного получения юридических адресов. При этом 57% респондентов считают, что обязательность юридического адреса для юрлица создает серый рынок по продаже юридических адресов.