Аналитики Data Insight сообщают, что пандемия COVID-19 увеличит динамику роста российской интернет-торговли. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб, пишет РБК, ссылаясь на исследование. По подсчетам экспертов, без вируса объем интернет-продаж в 2024 году достиг бы только 5,6 трлн руб.

Специалисты Data Insight назвали несколько факторов, которые наиболее способствовали развитию онлайн-продаж. Во-первых, только за три месяца пандемия привела в онлайн-магазины 10 млн человек. Как считают в Data Insight, после снятия всех ограничений эти люди продолжат совершать покупки через Сеть. Более того, товары повседневного спроса так и будут покупать онлайн, а раньше они имели самый низкий спрос в Сети.

Во-вторых, падение покупательской способности традиционно оказывает влияние только на премиальное потребление, тогда как обычные онлайн-покупки растут за счет каннибализации (сокращение продаж или доли рынка одного продукта вследствие вывода на рынок другого товара одного и того же производителя) офлайн-продаж.

В-третьих, специалисты, опираясь на статистические данные говорят, что покупатели заказывают онлайн больше вещей, чем обычно, тратя каждый раз больше денег. Данное поведение сохранится еще нескольких месяцев. В этом же время многие будут избегать многолюдных точек продаж традиционной розницы.

В-четвертых, многие работодатели захотят оставить своих сотрудников на удаленной работе. Из-за этого они могут съехать за город, или покинуть мегаполис с дорогой арендой жилья и уехать в маленькие города. Эти факторы также повысят онлайн-продажи.