Онлайн-журнал Wonderzine пожаловался на угрозы со стороны Ксении Собчак. Заявление появилось на сайте издания.

В середине июня вышла колонка главного редактора Юлии Таратуты. В ней журналистка раскритиковала Собчак за её высказывания о расизме, американских протестах, дискриминации и полицейском произволе. Позже компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак.

После этих событий телеведущая назвала колонку главреда Wonderzine «заказной» и прислала Таруте сообщение: «Скоро узнаешь. Я просто так это [непристойное поведение] не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Всё вернётся, как поётся в песне Дмитрия Маликова».

В обращении Wonderzine к читателям говорится, что редакция восприняла эти слова как угрозу.

Собчак в своём Telegram-канале отметила, что Юлия Таратута опубликовала частную переписку, и призвала главреда заниматься журналистикой, а не передёргиванием чужих высказываний.