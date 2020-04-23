Работу над единым онкологическим регистром пациентов планируется завершить в текущем году. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции 23 апреля.

«Он (регистр — Ред.) должен быть ни в коем разе не статичным, он должен обеспечивать фактически учет каждого пациента и его движение на этапе», — отметил он.

Схожий информационный ресурс уже существует, напомнил министр. Так, аналогичный регистр содержит данные о заразившихся коронавирусом.

Несмотря на пандемию COVID-19, ведомство пытается сохранять наработки в области онкологии, необходимые для обеспечения помощи онкобольным, добавил Мурашко.

«Государство сохранило приоритет, ни в коем разе, несмотря на то что пришлось дополнительные ресурсы мобилизовать на другие направления, но онкологическая помощь осталась в неизменном виде. Мы сохранили объемы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных», — заверил министр.

21 апреля Мурашко предложил обзванивать лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и уточнять их самочувствие, чтобы при необходимости корректировать терапию дистанционно.

О важности работы с пациентами, не связанными с коронавирусом, ранее в апреле говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркивал, что остальные граждане также должны своевременно получать медицинскую помощь, отказов в которой быть не должно.

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