Рак поджелудочной железы часто диагностируют слишком поздно. Дело в том, что ее довольно сложно разглядеть во время обычных обследований, а специфические симптомы бывают редко.

Специалисты Cancer Research UK рассказали о признаках, которые могут свидетельствовать об одном из самых коварных онкологических заболеваний – раке поджелудочной железы. Это заболевание характеризуется высокой степенью летальности отчасти потому, что характерные симптомы возникают уже при распространении метастаз, а ранняя диагностика осложняется расположением поджелудочной железы, которая «закрыта» другими органами.

Поэтому британские врачи советуют обращать внимание на нетипичные симптомы, которые на первый взгляд не связаны с органами пищеварения. Именно такие симптомы могут помочь обнаружить рак поджелудочной железы на ранней стадии.

Один из таких симптомов – ощущение простуды. Пациенты периодически внезапно чувствуют себя так, будто простудились. Поднимается небольшая температура, наблюдается общее недомогание, озноб, дрожь, слабость. Через некоторое время это состояние проходит само по себе или снимается средствами от простуды. Ухудшения состояния, характерного для ОРВИ, при этом не наблюдается. Как пояснили онкологи, такое состояние может быть спровоцировано воспалительным процессом, связанным с опухолью поджелудочной железы.

Среди более редких ранних симптомов может быть кожный зуд и высыпания, проблемы с кишечником, тупая боль в нижней части живота, быстрое насыщение во время приема пищи, оранжевая моча.

Онкологи отметили, что все эти симптомы совсем не обязательно означают рак поджелудочной железы, но только врач может поставить диагноз. Если вас что-то беспокоит, не стоит откладывать визит на осмотр.

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