В Санкт-Петербурге похоронили скончавшегося накануне хирурга-онколога Андрея Павленко, который работал в городской клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пироговa. Об этом сообщают «Невские новости» в понедельник, 6 января.

Отмечается, что Павленко отпели в Спасо-Преображенском соборе, а похоронили на Киновеевском кладбище.

Хирург боролся с раком желудка на протяжении нескольких лет. Он скончался в Санкт-Петербурге на 41-м году жизни 5 января.

2 января Павленкo опубликовал в своем Facebook прощальное письмо. Врач призвал других людей, страдающих аналогичным заболеванием, не опускать руки.

«Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — отметил он.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. C тех пор он рассказывал в интернете o лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.