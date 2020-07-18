Как рассказал в Instagram онколог-хирург Иван Карасев, «голодные боли» в желудке или боли после еды часто принимают за гастрит, однако они могут быть признаком язвы.

желудок

По словам врача, агрессивные вещества в желудке (например, соляная кислота) нужны для расщепления пищи. Чтобы они не повредили стенку желудка, организм вырабатывает специальный защитный фактор. Преобладание агрессивных факторов вместе с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка — возникает эрозия, а затем язва.

Важную роль в этом процесс играют наследственная предрасположенность к болезни и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов.

Если заболевание не лечить, могут возникнуть смертельно опасные осложнения: кровотечение, прободение стенки желудка, стеноз, прободение язвы в соседний орган, а также рак.

Карасев также называл симптомы, указывающие на грыжу пищевода: изжога, боль в загрудинной или эпигастральной области, чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.

Ранее медики рассказали о неочевидных признаках инфаркта, связанных с желудочно-кишечными проблемами. К ним относится, например, боль в животе. Во время сердечного приступа она возникает из-за того, что сердцу сложно перекачивать кровь по всему телу. Другие симптомы — вздутие живота, тошнота и рвота, несварение желудка.