Врач-уролог Евгений Анисимов рассказал, почему может развиться рак предстательной железы (рак простаты), который признан вторым по частоте злокачественным заболеванием у мужчин.

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По его словам, главной причиной развития рака простаты является хронический простатит. Его нужно обязательно лечить, а также раз в год обязательно сдавать кровь на наличие простатически специфического антигена.

При раке простаты появляются частые или ночные позывы к мочеиспусканию, отметил медик.

— Также могут наблюдаться кровяные выделения в моче или сперме. Боли в тазу, боли в костях и импотенция, — рассказал онколог.

При этом, подчеркнул он, описанная клиническая картина вовсе не обязательно является признаком рака. Эти нарушения характерны и для простатита, и для гиперплазии предстательной железы.

В России в структуре онкозаболеваемости мужчин рак простаты находится на втором месте. По величине прироста заболеваемости этот вид онкологии вышел на первое место.

Рак простаты развивается в периферических отделах предстательной железы, поэтому проявления опухоли обнаруживаются на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

Причины развития рака предстательной железы до конца не выяснены, но зачастую развитие этого заболевания связывают с высоким уровнем тестостерона. Также немаловажно наличие факторов риска. Это пожилой возраст (старше 60-70 лет); потребление пищи с высоким содержанием жиров; контакт с кадмием; генетическая предрасположенность.