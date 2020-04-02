Крайне токсичное лечение, которое получают пациенты с онкологией, чревато многими осложнениями, так как ослабляет ресурсы организма, поэтому больному раком будет очень сложно справиться с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала в четверг, 2 апреля, радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина.

По словам эксперта, онкологических больных можно причислять к группе риска.

«Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжелых осложнений вплоть до смерти у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли», — рассказала Деньгинав интервью RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что российский онкологический центр имени Блохина в Москве приостановил госпитализацию в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника больницы была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Всех пациентов отделения изолировали, их палаты взяли под медицинское наблюдение, уточняет НСН.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

За минувшие сутки в России выявили 771 новый случай заражения.

Всего по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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