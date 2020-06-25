Как рассказала в своем Instagram врач-онколог Елена Смирнова, о вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом.

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По ее словам, на начальных стадия кондиломы бессимптомны, и на них зачастую не обращают внимания. Эти образования возникают на теле из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), из-за которого часто возникает рак шейки матки.

— Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются, — отметила медик.

Она призвала не пытаться самостоятельно избавиться от кондилом, так как они могут стать злокачественными, если что-то пойдет не так. Для удаления этих образований нужно обратиться к врачу. Основной метод лечения — лазерное иссечение.

Кондиломы представляют собой довольно мягкие, одиночные, множественные или сливные образования бледно-розового цвета, локализующиеся на коже промежности, на перианальной коже и в анальном канале. Размеры образований варьируют от 0,1 см до 20 см в диаметре.

Как сообщалось ранее, британские учёные назвали фактор, который может способствовать развитию рака горла. Так, выявлена связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и опухолями в носоглотке. Это вирус, который может инфицировать кожу и слизистую оболочку рта, горла, гениталий и анальной области. У большинства людей с ВПЧ не возникает симптомов, а их иммунная система избавляется от вируса без лечения.