Курение является дополнительным фактором риска с точки зрения тяжести течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.

Он подчеркнул, что периодически появляющиеся сообщения о том, что курение якобы защищает от коронавируса, не соответствуют действительности.

«Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть», — отметил врач.

Он добавил, что любой человек, который курит 5–6 лет, «как минимум имеет хронический бронхит», при котором риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что российская система здравоохранения с упором на стационары «может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям» в ситуации пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.